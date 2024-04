Saunahütte geht in Unterwittelsbach in Flammen auf

Autofahrer auf der B300 bemerken Flammenschein. Die Feuerwehren aus Aichach und Unterwittelsbach bringen den Brand schnell unter Kontrolle.

Aufmerksame Autofahrer auf der Bundesstraße B300 hatten den Feuerschein bemerkt: Im Aichacher Ortsteil Unterwittelsbach hat am Mittwochmorgen gegen 4.45 Uhr eine Gartenhütte gebrannt.

Als die Feuerwehr bei dem Brand im Falkenweg eintraf, stand die Gartenhütte bereits in Flammen. Wie die Aichacher Feuerwehr ergänzt, brannte die Saunahütte in Massivholzbauweise in voller Ausdehnung, ebenso angrenzende Bäume und Büsche. Die Besatzungen der Löschgruppenfahrzeuge aus Aichach bekämpften mit mehreren C-Rohren das Feuer. Parallel dazu baute die Ortsfeuerwehr Unterwittelsbach eine lange Schlauchstrecke auf, um die Wasserversorgung sicherzustellen.

Nach einer Stunde "Feuer aus"

Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle und konnte ein Übergreifen der Flammen auf ein benachbartes Wohnhaus verhindern. Nach rund einer Stunde konnte "Feuer aus" gemeldet werden, so die Feuerwehr. Zwei Atemschutztrupps entfernten das Brandgut aus der Hütte, um alle Glutnester abzulöschen. Gegen 7.30 Uhr war der Feuerwehreinsatz beendet.

Eine Saunahütte hat in der Nacht auf Mittwoch im Aichacher Ortsteil Unterwittelsbach gebrannt. Foto: Philipp Zucht, Ff Aichach

Die Brandursache ist nach derzeitigem Stand laut Polizei unklar, ebenso der Sachschaden. (bac)