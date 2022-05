Unverschämte Diebe haben es auf Aichacher Ortsschilder abgesehen

Plus Seit Jahresbeginn sind im Aichacher Stadtgebiet acht Ortstafeln verschwunden. Die Stadt hat Anzeige bei der Polizei erstattet. Was die Diebe sonst noch mitgehen lassen.

Dreiste Diebe treiben derzeit im Aichacher Stadtgebiet ihr Unwesen. Die Unbekannten haben es nicht etwa auf wertvollen Schmuck oder kostbares Benzin abgesehen, sondern auf Ortsschilder. Allein in diesem Jahr sind nach Angaben der Stadt Aichach bereits acht Ortstafeln verschwunden. Auch Verkehrsschilder mit Geschwindigkeitsangaben werden mitgenommen. Die Stadt Aichach hat Anzeige gegen Unbekannt bei der Polizei erstattet.