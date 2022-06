Aichach

Vandalen stahlen "Einser" an prominenter Stelle in Aichacher Innenstadt

Zwei Betrunkene haben am Samstagabend am Aichacher Feuerhaus zwei "Einser" abgerissen. Mitarbeiter des Bauhofs schrauben sie demnächst wieder an.

Plus Zwei Betrunkene stahlen am Samstag in Aichach Gegenstände aus Vorgärten, pinkelten in die Tiefgarage - und klauten "Einser"-Ziffern. Deren Herkunft ist nun klar.

Von Nicole Simüller

Sichtlich betrunken zogen am Samstagabend zwei junge Männer durch Aichach, stahlen Gegenstände von Grundstücken und randalierten. Polizeibeamte in Zivil wurden auf sie aufmerksam und machten dem Treiben ein Ende. Die Diebe hatten unter anderem zwei große "Einser"-Ziffern aus Holz mitgehen lassen. Bislang war die Herkunft der Ziffern unklar. Jetzt steht fest, dass die Diebe sie an prominenter Stelle in der Innenstadt abmontierten.

