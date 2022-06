Vandalen ziehen durch Aichach und urinieren in Tiefgarage

Polizeibeamte in Zivil beobachten zwei betrunkene junge Männer in der Altstadt. Sie entwenden Figuren und werden in Gewahrsam genommen.

Zwei junge Männer sind am Samstagabend durch die Aichacher Innenstadt gezogen, haben Gegenstände aus Grundstücken mitgenommen und randaliert. Polizeibeamte in Zivil beobachteten gegen 22.45 Uhr, wie die beiden alkoholisierten Männer mit zwei Abbildungen einer "1" aus Holz unterwegs waren. Die etwa 50 Zentimeter hohen Figuren stammen vermutlich aus einem Vorgarten oder wurden als Hausnummern verwendet. In der Bauerntanzgasse auf Höhe der Hausnummer 4 nahmen die Vandalen dazu eine über 90 Zentimeter hohe Metallfigur eines "Kranichs" mit. Solche Kunstfiguren stehen gewöhnlich in Gärten.





Vandalen haben diese beiden "1er" am Samstagabend bei ihrer Tour durch Aichach mitgenommen. Foto: Polizei Aichach

Vandalen haben diesen "Kranich" am Samstagabend bei ihrer Tour durch die Aichacher Altstadt mitgenommen. Foto: Polizei Aichach

Alkoholtests bei den Vandalen ergeben 2,8 und 1,2 Promille

Bei der Kontrolle durch Beamte der Polizeiinspektion Aichach stellte sich dann heraus, dass die beiden sichtlich Betrunkenen polnische Staatsbürger sind und keinen Wohnsitz in Deutschland haben. Die 24 und 22 Jahre alten Männer wurden zur weiteren Abklärung auf die Dienststelle am Stadtplatz gebracht. Freiwillige Alkoholtests ergaben bei dem 24-Jährigen einen Wert von 2,8 Promille und bei dem 22-Jährigen einen Wert von 1,22 Promille. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden die Männer wieder entlassen.

Nach der Entlassung machen die Vandalen weiter Randale

Doch kaum aus der Inspektion draußen, machten die beiden Männer weiter Randale. Sie hätten sich weiterhin ungebührlich verhalten, hätten lautstark herumgeschrien und in die Tiefgarage uriniert, heißt es im Polizeibericht. Die Männer wurden in Gewahrsam genommen und in den Polizeiarrest nach Augsburg gebracht. Die Eigentümer und Geschädigten der entwendeten Figuren einer "1" sowie des Pfaus sollen sich bei der Polizei Aichach melden.