Aichach

vor 17 Min.

Vater liest dem Sohn die Leviten nach Diebstahl von 100 Euro

Wegen des Diebstahls von 100 Euro musste sich ein 19-Jähriger in Aichach vor Gericht verantworten.

Plus Ein 19-Jähriger und sein Kumpel brechen die Kasse eines Hofladens auf. Deshalb kommt es zur Anklage. Wie der 19-Jährige den Schaden wieder gut macht.

Von Gerlinde Drexler

Keine 100 Euro waren in der als Kasse genutzten Holzkiste, die ein heute 19-Jähriger und sein ein Jahr älterer Kumpel im Juli vergangenen Jahres aufgebrochen hatten. Die beiden, die im nördlichen Landkreis leben, griffen nicht nur in die Kasse des Hofladens, sondern nahmen auch noch das Wechselgeld mit. Der 19-Jährige stand deshalb kürzlich wegen Diebstahls und Sachbeschädigung vor der Jugendrichterin am Amtsgericht Aichach.

