Veranstalter ziehen nach Mittelalterfest erschöpft und erleichtert Bilanz

Plus Bürgermeister und Marktmeisterin sind nach den Mittelalterlichen Markttagen in Aichach zufrieden. Auch wenn die Veranstaltung diesmal ein besonderer Kraftakt war.

Draußen brannte die Sonne vom strahlend-blauen Himmel. Standbetreiber, Vereine und Besucherinnen ließen die letzten Stunden der Mittelalterlichen Markttage in Aichach gemütlich ausklingen. Drinnen im Rathaus machte sich bei der Abschluss-Pressekonferenz am Sonntagnachmittag Erleichterung und Erschöpfung breit. Erleichterung, weil bis dahin alles gut verlaufen war. Erschöpfung, weil die neunte Auflage der Großveranstaltung unter erschwerten Bedingungen auf die Beine gestellt worden war.

Zwei maßgebliche Mitglieder im Organisatorenteam des Rathauses waren aus gesundheitlichen beziehungsweise familiären Gründen ausgefallen. Umso mehr mussten alle anderen mit anpacken. Bürgermeister Klaus Habermann sagte anerkennend: "Unser Team hat das toll hingekriegt." Damit war nicht nur die gesamte Stadtverwaltung gemeint, die ämterübergreifend und weit über den normalen Rahmen hinaus bei der Vorbereitung mithalf. Sondern auch der Bauhof. "Das ist eine unwahrscheinlich schlagkräftige Truppe", so Habermann. Sei es beim Aufbau, kurzfristigen Änderungen vor Festbeginn oder beim Abbau, der bis Montagmittag oder spätestens Montagabend erledigt sein soll.