Verbranntes Essen ruft in Aichach Feuerwehr auf den Plan

Weil Rauch aus einem Mehrfamilienhaus in Aichach kommt, rücken zwei Freiwillige Feuerwehren an. Ein Bewohner wird vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Der Polizei in Aichach wurde am Mittwoch gegen 10.45 Uhr mitgeteilt, dass aus einem Mehrfamilienhaus im St.-Helena-Weg in Aichach starker Rauch komme. Wie die Polizei berichtet, stellte sich beim Eintreffen der Rettungskräfte allerdings relativ schnell heraus, dass es sich bei der Rauchentwicklung lediglich um die angebrannten Speisen eines 56-jährigen Bewohners handelte.

Bewohner kommt ins Aichacher Krankenhaus

Der Mann wurde nach Polizeiangaben vorsorglich zur Abklärung ins Aichacher Krankenhaus gebracht. Die freiwilligen Feuerwehren Aichach und Kühbach konnten unverrichteter Dinge wieder abrücken. (AZ)