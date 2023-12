Verein Kirchenmusik im Wittelsbacher Land löst sich auf

Vorstandsmitglieder des in Aichach gegründeten Vereins beenden langjährige Tätigkeit. Es finden sich keine Nachfolger. Damit bleibt nur ein Weg.

Der Verein Kirchenmusik im Wittelsbacher Land löst sich zum Jahresende auf. Das hat die Mitgliederversammlung in ihrer jüngsten Sitzung beschlossen. Der Vorstand hatte sich gezwungen gesehen, die Vereinsauflösung zur Abstimmung zu stellen.

Denn die bisherigen Vorstandsmitglieder beendeten ihre langjährige ehrenamtliche Tätigkeit und stellten sich nicht mehr zur Wahl. Trotz intensiver Suche ließ sich allerdings laut einer Mitteilung keine mögliche Nachfolge finden. Die anwesenden Mitglieder betonten, sie stimmten "schweren Herzens" dem Vorschlag des Vorstands zu.

Bemühungen um Kirchenmusik starten in Aichach vor 20 Jahren

Die Idee zum Verein war vor 20 Jahren entstanden und wurde getragen vom damaligen Stadtpfarrer Johannes Schmidt, dem jungen Kirchenmusiker Alois Kammerl, von Günter Füllenbach und Rita Gruber. Ziel war, die Kirchenmusik auf neue, solide Füße zu stellen und die finanziellen Voraussetzungen zu schaffen, um in Aichach gehobene Kirchenmusik auch außerhalb der Liturgie zu bieten. In der Folge wurde die Arbeit mit dem Kirchenchor intensiviert und der Kammerchor „St. Sebastian“ gegründet.

Ebenfalls sollten Kinder und Jugendliche durch Gründung entsprechender Chöre gefördert werden. Die Vereinsmitglieder finanzierten mit ihren Beiträgen diese Aktivitäten weitgehend und trugen zudem durch jährliche, nicht unerhebliche Zahlungen an den Pfarrgemeindehaushalt zur Förderung der Kirchenmusik bei.

Die Arbeit startete konkret am 21. September 2003 in Form eines sogenannten „Führungskreises Kirchenmusik“ unter der Leitung von Karl Moser. Sie wurde ab dem 10. Mai 2004 unter dem Vereinsnamen „Förderkreis Kirchenmusik im Wittelsbacher Land“ fortgeführt. 2011 wurde der Name in „Kirchenmusik im Wittelsbacher Land e.V.“ geändert.

In Kühbach findet die Kirchenmusik eine neue Heimat

In der jüngsten Versammlung war von ausgesprochen erfolgreichen und wunderschönen Jahren die Rede. Vor allem die neuen Kinder- und Jugendchöre fanden großen Anklang und sorgten auch für Nachwuchs bei den Erwachsenenchören. Zugleich wurde daran erinnert, dass die Stadtpfarrei Aichach damals in der Diözese Augsburg als Vorzeigebeispiel für die musikalische, begleitende Liturgiegestaltung und als Ort für hochklassige, kirchenmusikalische Konzertveranstaltungen galt.

Mit dem Weggang von Kirchenmusiker Alois Kammerl vor einigen Jahren nach Pfaffenhofen/Ilm und wegen anders gelagerter Vorstellungen über Kirchenmusik vonseiten der Pfarrei, wurde es der Mitteilung zufolge immer schwieriger, die ursprünglichen Vorstellungen weiterzuverfolgen. Der Verein fand eine neue Heimat für gehobene Kirchenmusik "durch die ausgesprochen herzliche und verständnisvolle Aufnahme der kirchenmusikalischen Idee in der Pfarrei Kühbach, insbesondere durch Herrn Pfarrer Mahl und seiner Kirchenverwaltung", wie es hieß. Deshalb bedauern die Verantwortlichen, dass diese Möglichkeit nun nicht weiter genutzt werden kann.

Weitere Folge der Auflösung ist, dass das 20-jährige Vereinsjubiläum im kommenden Jahr ausfallen. Es müsse "wohl etwas wehmütigen Gedanken an die hohe Zeit der Kirchenmusik in Aichach in diesen vergangenen Jahren weichen", sagte Vorsitzender Karl Moser in seinen abschließenden Worten. Er dankte allen Vorstandsmitglied, besonders seinem Stellvertreter Klaus Thoma, Schatzmeisterin Annemarie Müller-Heizer und Schriftführerin Rita Gruber, besonders aber Alois Kammerl als Kirchenmusiker und Chorleiter sowie allen, die sich um die Kirchenmusik in diesen Jahren verdient gemacht hätten. (AZ)