Verhaltener Start am ersten Wochenende beim Aichacher Volksfest

Plus Am ersten Wochenende des Aichacher Volksfests sorgen die hohen Temperaturen für einen verhaltenen Start. Die Besucher aber, die da sind, haben ihren Spaß.

Nach zwei Jahren Pandemie-Pause drehen sich auf dem Aichacher Volksfestplatz wieder die Karussells. Doch aufgrund der hohen Temperaturen zeigen sich die Besucherinnen und Besucher am ersten Wochenende noch eher verhalten. Der große Andrang bleibt am Samstag - zumindest vorerst - aus. Das ändert sich erst im Lauf des Nachmittags.