Verhandlung in Aichach: 39-Jährige bestiehlt Rentner im Supermarkt

Keine Handtasche aus einem Auto, sondern eine Stofftasche in einem Supermarkt hat eine 39-jährige Frau einem Rentner gestohlen. Darin befanden sich aber wichtige Papiere.

Plus Wegen Diebstahls und Sachbeschädigung hat eine Frau aus dem Landkreis einen Strafbefehl erhalten. Sie legt Einspruch ein, erscheint aber nicht vor Gericht. Das ist die Folge.

Erst als er seine Einkäufe einräumen wollte, merkte ein 70-jähriger Rentner, dass seine Stofftasche mit den Ausweispapieren fehlte. Eine 39-Jährige aus dem nördlichen Landkreis hatte sie ihm im Juni vergangenen Jahres beim Einkaufen in einem Supermarkt gestohlen. Im Strafbefehl über 900 Euro (30 Tagessätze zu je 30 Euro) ging es nicht nur um den Diebstahl, sondern auch um Sachbeschädigung in einem anderen Fall. Gegen den Strafbefehl hatte die 39-Jährige Einspruch eingelegt, zur Verhandlung am Aichacher Amtsgericht erschien sie aber nicht.

