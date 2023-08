Unfall auf der B300: Nun gibt es erste Erkenntnisse zum Unfallhergang

Drei Personen verletzen sich bei dem Unfall zwischen den Anschlussstellen Aichach-West und -Süd am Montagnachmittag. Laut Polizei geriet ein Auto in den Gegenverkehr.

Auf der B300 bei Aichach ist es am Montagnachmittag gegen 15 Uhr zu einem schweren Unfall gekommen. Nach ersten Angaben der Aichacher Polizei waren drei Fahrzeuge daran beteiligt; drei Personen wurden verletzt. Der Unfall passierte zwischen den Anschlussstellen Aichach-West (Tränkmühle) und Aichach-Süd. In diesem Abschnitt wurde die Bundesstraße für mehrere Stunden komplett gesperrt. Der Verkehr wurde über Aichach umgeleitet.

Zwei Menschen wurden bei dem Unfall am Montagnachmittag auf der B300 nahe der Ausfahrt Aichach-West schwer verletzt. Foto: Erich Echter

Unfall auf B300 bei Aichach: Bundesstraße gesperrt

Laut Mitteilung der Polizei war ein 22-Jähriger aus Schrobenhausen auf der B300 in Richtung Schrobenhausen unterwegs. Aus noch ungeklärten Gründen kam er auf die Gegenfahrspur und kollidierte frontal mit dem Auto eines 54-Jährigen aus Regenstauf, der in der entgegengesetzten Richtung unterwegs war. Durch den Zusammenstoß schleuderte dieses gegen einen weiteren Pkw einer 59-Jährigen aus dem Dachauer Raum sowie in einen Lkw. Der 22-Jährige und der 54-Jährige wurden in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr geborgen werden. Sie wurden schwer verletzt und wurden von zwei Rettungshubschraubern in das Uniklinikum Augsburg geflogen. Die 59-Jährige wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus nach Aichach gebracht. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Wie der Einsatzleiter und Kommandant der Aichacher Feuerwehr, Werner Mayer, berichtet brannte außerdem der Kleintransporter nach dem Unfall. Ersthelfer löschten das Feuer.

Etwa 40 Einsatzkräfte waren vor Ort, um Hilfe zu leisten, darunter die Feuerwehren aus Aichach, Ecknach, Dasing und Kühbach. Der Verkehr wurde in Aichach-West beim Obi von der B300 geleitet, in Aichach-Süd bei der Diskothek M1. Da die Bundesstraße auch im Feierabendverkehr noch gesperrt war, stockte der Verkehr in Aichach immer wieder. Laut Polizei wurde von der Staatsanwaltschaft ein Gutachter angefordert, um Erkenntnisse zur genauen Unfallursache zu erhalten.

Zeugen werden gebeten, sich unter 08251-898911 bei der Polizeiinspektion Aichach zu melden. (ull, AZ)