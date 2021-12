Verkehrsunfallflucht in Aichach: Zwei Autos beim Ausparken beschädigt

Gleich zweimal kommt es in den vergangenen zwei Tagen zu einer Verkehrsunfallflucht in Aichach: Auf dem Parkplatz beim Ärztehaus in der Martinstraße und beim Alten Friedhof.

Zwei Autos wurden am Mittwoch, 29. Dezember, und Dienstag, 28. Dezember, in Aichach durch unbekannte Fahrzeuge beim Ausparken beschädigt. Das teilt die Polizei Aichach mit - und bittet Zeugen, sich unter der Nummer 08251/8989-0 zu melden.

Die erste Verkehrsunfallflucht ereignete sich am Dienstag zwischen 14 und 17 Uhr auf dem Parkplatz zwischen dem Ärztehaus Aichach und der ehemaligen Spielothek Black & White in der Martinstraße. Ein 34-Jähriger parkte dort seinen schwarzen 3er BMW Touring vorwärts in Richtung Ärztehaus ein. Höchstwahrscheinlich touchierte der Unfallverursacher den BMW beim Ausmarken. Der Schaden am hinteren linken Radlauf beziehungsweise Kotflügel schätzt die Polizei auf rund 1500 Euro. Auch beim Fahrzeug des Unfallverursachers vermutet die Polizei einen Schaden vorne rechts.

Auf dem Parkplatz am Alten Friedhof in Aichach

Ebenfalls höchstwahrscheinlich beim Ausparken wurde am Mittwoch zwischen 9.30 und 13.30 Uhr ein dunkelblauer Audi A3 auf dem Parkplatz beim Alten Friedhof in der Schulstraße beschädigt. Der 21 Jahre alte Fahrer parkte sein Fahrzeug dort vorwärts ein. Der Unfallverursacher beschädigte den Audi an der hinteren linken Stoßstange - Sachschaden: schätzungsweise 1000 Euro. Die Polizei geht davon aus, dass das unfallverursachende Fahrzeug einen Sachschaden vorne rechts aufweist. (inaw)

