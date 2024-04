Verletzte müssen ins Krankenhaus: Mofafahrer prallen bei Aichach ineinander

Weil ein 54-Jähriger die Vorfahrt eines 16-Jährigen missachtet, kommt es bei Aichach am Sonntag zu einem Unfall. Der Gesamtschaden ist fünfstellig.

Ein 54-jähriger Leichtkraftradfahrer hat am Sonntagnachmittag bei Aichach einen Unfall verursacht. Gegen 14.30 Uhr befuhr der Mann auf Höhe Unterwittelsbach den Anwandweg entlang der B300 in Richtung Aichach. Etwa an der Stelle der Überführung nach Walchshofen übersah er nach Angaben der Polizei beim Abbiegen die Vorfahrt eines 16-jährigen Mofafahrers, der in Richtung B300 beziehungsweise Unterwittelsbach ebenfalls einen Anwandweg befuhr.

An der Kreuzung der beiden Wege kam es zum Unfall, beide Fahrer verletzten sich und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von knapp 10.000 Euro, gegen den 54-Jährigen wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. (AZ)