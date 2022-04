Suche nach Vermisstem bleibt erfolglos: Aichacher weiter verschwunden

Seit Donnerstagnachmittag wird ein 69 Jahre alter Mann aus Aichach vermisst. Die Polizei suchte unter anderem mit einem Hubschrauber - bislang ohne Erfolg.

Gegen 15.30 Uhr verließ Josef Gribl aus dem Aichacher Stadtteil Oberneul am vergangenen Donnerstag, 31. März, sein Zuhause, um einen Spaziergang zu machen. Sein Auto wurde am Uferbereich der Paar an der Tränkmühle in Aichach gefunden. Von dem 69 Jahre alten Mann fehlt aber weiterhin jede Spur. Auch Suchaktionen der Polizei blieben bislang erfolglos.

Mann aus Aichach vermisst: Große Suchaktion im Bereich der Paar

"Wir haben mit einem großen Aufgebot gesucht", erklärt Polizeiinspektionsleiter Michael Jakob. Von Donnerstagnacht bis Freitagnachmittag waren etwa Wasserrettungsteams, eine Unterwasserdrohne, Suchhunde und sogar ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Im Fokus stand insbesondere das Gebiet rund um die Paar. Die Polizei schließt auch weiterhin nicht aus, dass der Mann in die Paar gestürzt sein könnte. Man habe alles abgearbeitet, wo sich der Vermisste hätte aufhalten können. "Natürlich ermitteln wir, ob es weitere sinnvolle Suchbereiche gibt." Nach der großen Suchaktion Ende vergangener Woche sei man nun aber eher in eine neue Phase übergegangen, in der es nun insbesondere darum gehe, die Familie zu unterstützen und auf dem Laufenden zu halten. "Für sie ist es im Moment eine belastende Zeit zwischen Hoffen und Bangen."

Josef Gribl aus dem Aichacher Stadtteil Oberneul wird vermisst. Die Polizei bittet deshalb um Mithilfe. Foto: Polizei Aichach

Auch die öffentliche Vermisstenfahndung, bei der die Polizei am Freitag die Bevölkerung um Hinweise bat, hat bislang keine Rückmeldungen erbracht. Der öffentliche Aufruf gelte weiterhin, auch wenn Jakob davon ausgeht, dass sich potenzielle Zeugen bereits gemeldet hätten. "Wir müssen nun schauen, wie die nächsten Tage verlaufen", so der Inspektionsleiter.

Hinweise nimmt die Aichacher Polizei weiterhin unter 08251/8989-0 entgegen. Josef Gribl ist circa 180 cm groß, hat eine schlanke Statur, lichte, grau-melierte Haare, einen Dreitagebart und trägt keine Brille. Bekleidet ist er mit einer beigen Trekkinghose mit Seitentaschen und einem dunklen Sweatshirt mit Reißverschluss.