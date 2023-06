Vertreter erschleicht sich Unterschriften: Landgericht verwirft Berufung

Plus Ein Vertreter erweckt bei zwei Inhaberinnen von Modegeschäften den Eindruck, dass er von der Gemeinde kommt. Stattdessen unterschreiben sie teure Anzeigenaufträge.

Teure Anzeigen hatte sich ein Vertreter von zwei Inhaberinnen von Modegeschäften aus dem nördlichen Landkreis Aichach-Friedberg erschlichen. Er hatte 2018 beiden jeweils weisgemacht, dass sie mit ihrer Unterschrift ihre Firmendaten für die Gemeindetafel bestätigen würden. Das Amtsgericht Aichach verurteilte ihn wegen Urkundenfälschung zu einer Geldstrafe von 5200 Euro (130 Tagessätze zu je 40 Euro). Dagegen hatte der Vertreter Berufung eingelegt. Die vierte Strafkammer des Landgerichts Augsburg verwarf diese nun, wie Pressesprecher Peter Grünes auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilte.

Kurz, aber teuer war der Besuch eines Anzeigenvertreters aus Nordrhein-Westfalen in den beiden Modegeschäften gewesen. In ihrem Laden habe gerade Hochbetrieb geherrscht, als er hereinkam, hatte eine Inhaberin ausgesagt. Als der Mann ihr sagte, dass er von der Gemeinde komme und sie wegen der neuen Datenschutzgrundverordnung kurz etwas unterschreiben müsse, machte sie das einfach.