Vertriebene schaffen Anlaufstelle für alle Geflüchteten

Die noch junge Migrationsberatungsstelle in Aichach ist aktuell vor allem für Ukrainerinnen und Ukrainer da. Doch beraten werden alle Betroffenen.

Aktuell ist die Migrationsberatungsstelle in Aichach Anlaufstelle für viele ukrainische Geflüchtete. Sie ist allerdings für alle Menschen da und geht auf die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg zurück. Denn die Einrichtung wird vom Bund der Vertriebenen betrieben. Der Landesverband machte sich jüngst ein Bild davon.

Die Migrationsberatung ist in der Heimatstube der Sudetendeutschen Landsmannschaft (SL) in Aichach untergebracht. Ihr stattete eine 14-köpfige Delegation des Vertriebenenbundes - angeführt vom Vorsitzenden Christian Knauer, dem früheren Landrat von Aichach-Friedberg - auf einer Reise durch Schwaben und Franken einen Besuch ab.

Die Migrationsberatungsstelle in Aichach gibt es seit 2019

Die Stelle, die in der Flüchtlingsberatung in Aichach eine weitere Option neben der Caritas ist, ging 2019 in Betrieb. Zuvor waren umfangreiche Umbau- und Sanierungsarbeiten notwendig, die aber mit der Stadt Aichach und den Behörden reibungslos über die Bühne gegangen seien, wie Knauer betonte. Er zeigte sich froh, mit Julia Deibel eine "sehr sachkundige Mitarbeiterin für die Leitung der Migrationsberatung (MBE)" gewonnen zu haben.

Deibel, die in Kasachstan geboren und somit der russischen Sprache mächtig ist, hob vor allem die gute Zusammenarbeit mit Landratsamt und Stadt hervor, was in anderen Orten nicht immer der Fall sei. Zwar kämen aktuell sehr viele Ukrainerinnen und Ukrainer, doch die Migrationsberatung sei eine Anlaufstelle für alle Personen, die bereits anerkannt seien oder eine Bleibeperspektive hätten. Und das ganz unabhängig von Nation oder Kulturkreis.

Die Vertriebenen haben Aichach nach dem Zweiten Weltkrieg geprägt

Bürgermeister Klaus Habermann erwähnte, dass Aichach nach Beendigung des Zweiten Weltkrieges sehr stark geprägt gewesen sei von Vertriebenen aus dem Osten. Auch seine Eltern kamen aus Troppau, einer Stadt aus der mährisch-schlesischen Region Tschechiens. Mit den Vertriebenen sei eine ganz neue Kultur und neues Gewerbe in die Stadt bekommen, so Habermann weiter, der betonte: „Aichach wäre nicht da, wo es jetzt ist, ohne die Sudetendeutschen.“

Jonny Michl, der Schatzmeister der SL Aichach, sprach von einem guten Zusammenspiel der Heimatstube mit der Migrationsberatung und dass die beiderseitige Nutzung des Raumes hervorragend klappe.

Kontakt: Julia Deibel, Tel. 08251/8961680 oder E-Mail: deibel@bedv-bayern.de.