Viel mehr Babys: Geburtenzahl in Aichach hat sich 2022 vervierfacht

Plus 95 Geburten registriert das Aichacher Standesamt im vergangenen Jahr. Im Vergleich zu 2021 ist das ein Boom. Welche Namen besonders beliebt sind.

Auf den ersten Blick sieht es nach einem wahren Aichacher Babyboom aus. Im vergangenen Jahr kamen 95 Babys zur Welt - mehr als viermal so viele wie 2021. Damals hatte es nur 22 Geburten gegeben. Trotz des großen Anstiegs ist die Stadt noch weit entfernt von den Geburtenzahlen früherer Jahre.