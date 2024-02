Viele Aichacher Senioren kommen zum fröhlichen Faschingstreiben

Aichachs Bürgermeister Klaus Habermann betont beim Senioren-Fasching in der TSV-Halle, wie wichtig der Frohsinn in dieser traurigen Zeit ist.

Sehr kurzweilig war es beim Ball der Senioren in der Aichacher TSV-Halle. Es ist Tradition, dass die Stadt Aichach ihre Seniorinnen und Senioren dorthin zum lustigen Faschingstreiben einlädt. Bürgermeister Klaus Habermann freute sich über eine stattliche Anzahl an Besucherinnen und Besuchern. "In einer traurigen Zeit ist Frohsinn wichtiger denn je", sagte er.

Die Band "Swinging Dreams" lockte mit ihrer Musik viele Gäste auf die Tanzfläche. Foto: Erich Echter

Unter den Gästen waren auch zweiter Bürgermeister Josef Dußmann, dritte Bürgermeisterin Brigitte Neumaier und Stadtpfarrer Herbert Gugler. Vorbeigeschaut hat auch die Faschingsgesellschaft "Zell ohne See" mit Prinzenpaar und Garden.

Sorgten mit einer flotten Einlage für Begeisterung: das Zeller Prinzenpaar. Foto: Erich Echter

Für Bürgermeister und Stadtpfarrer gab es das Zeller Narrenblech vom Prinzenpaar. Die Band "Swinging Dreams" sorgte mit passender Musik dafür, dass fleißig getanzt wurde.