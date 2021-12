Viele Familien spazieren gerne auf dem Aichacher Krippenweg

Anstelle des Christkindlmarktes präsentiert die Stadt Aichach einen Krippenweg in der Innenstadt. Die Darstellungen kommen aus verschiedenen Ländern.

Zum zweiten Mal in Folge gibt es in diesem Jahr keinen Christkindlmarkt in Aichach, der traditionell die adventliche Szenerie rund ums Rathaus prägt. Daran ist die Corona-Pandemie schuld. Die Stadt sorgt trotzdem für vorweihnachtliches Flair in der Innenstadt. Neben der Weihnachtsbeleuchtung und Christbaum gibt es erneut einen Krippenweg.

In der Aichacher Innenstadt werden rund 20 Krippen präsentiert

In Schauhäuschen an verschiedenen Punkten am oberen und unteren Stadtplatz, am Schlossplatz, in der Hubmann- und Steubstraße sowie in der Spital- und Stadtpfarrkirche können Interessierte um die 20 Krippen bestaunen. Interessant ist sicherlich die Vielfältigkeit der Ausstellung, die nicht nur Krippen aus dem deutschsprachigen Raum präsentiert. Aufgebaut sind zwar auch viele heimische Krippen. Sie kommen aber auch aus Peru, Tschechien, Afrika oder Israel.

Die Krippenhäuschen sind mittlerweile besonders abends oder an den Wochenenden, besonders von Familien mit Kindern, gut frequentiert. Eine Aichacher Neubürgerin erzählt bei einer Begegnung vor Ort: "Wir sind aus Dachau nach Aichach gezogen. Als wir noch in Dachau wohnten, sind wir immer nach Altomünster gefahren, um dort den Krippen anzuschauen. Der Aichacher Krippenweg gefällt uns."

Öffnungszeiten: Die Krippenhäuschen sind täglich bis 20 Uhr beleuchtet.

