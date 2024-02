Viele gratulieren Aichachs Altbürgermeister Heinrich Hutzler

Altbürgermeister Heinrich Hutzler feiert seinen 85. Geburtstag. Am Sonntag statten ihm viele Weggefährten und aktuelle Mandatsträger einen Besuch ab.

Viele Glückwünsche bekam am Sonntag Heinrich Hutzler: Der Aichacher Altbürgermeister feierte seinen 85. Geburtstag. Neben seiner Familie und Freunden waren viele Weggefährten und aktuelle Mandatsträger unter den Gratulanten.

Heinrich Hutzler war von 1990 bis 1996 Bürgermeister und ist in vielen Vereinen noch immer Mitglied. Der Jubilar blickt auf eine lange politische Karriere zurück. 1972 war er einer von vier jungen Stadtratskandidaten der CSU, die den Einzug in den Stadtrat schafften. Nach 18 Jahren im Stadtrat eroberte er, als Nachfolger von Alfred Riepl, für sechs Jahre den Bürgermeistersessel im Aichacher Rathaus. Ebenso war der Altbürgermeister für seinen Landkreis drei Jahrzehnte als Kreisrat aktiv. Die CSU Aichach, in der er seit 55 Jahren Mitglied ist, prägte er als Ortsvorsitzender. 2015 wurde ihm vom Stadtrat der Titel Altbürgermeister verliehen.

Projekte, die Aichach geprägt haben

Während seiner Amtszeit als Bürgermeister wurden einige Großprojekte fertiggestellt und begonnen, die heute aus Aichach nicht mehr wegzudenken sind. Das Heilig-Geist-Spital am Stadtplatz, die Grundschule Aichach-Nord, der aktuelle Flächennutzungsplan oder die Vorarbeiten für das Biomasse-Heizkraftwerk in Aichach sind einige Beispiele.

Am Sonntag gaben sich die Gratulanten die Klinke in die Hand. Unter den Ersten waren die Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Aichach-Schrobenhausen, Stadtpfarrer Herbert Gugler, Bürgermeister Klaus Habermann, Zweiter Bürgermeister Josef Dußmann und CSU-Stadtrat Raymund Aigner.