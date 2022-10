Vielfältige Kunst in der Schau zum Aichacher Kunstpreis

Bis zum 23. Oktober ist die Ausstellung zum Aichacher Kunstpreis im San-Depot zu sehen. Noch eine Woche läuft die Abstimmung für den Publikumspreis.

Kunst in großer Vielfalt ist in der Ausstellung zum Aichacher Kunstpreis zu sehen. Die Schau läuft noch bis Sonntag, 23. Oktober, im San-Depot in Aichach.

Um den Kunstpreis, der heuer zum 29. Mal vergeben wurde, hatten sich Künstlerinnen und Künstler aus ganz Bayern mit insgesamt 176 Werken beworben. 36 von ihnen kamen in die engere Auswahl und sind in der Ausstellung im San-Depot zu sehen, darunter acht zum Teil großflächige Installationen sowie zwei Videoarbeiten.

"Manni" – das Mädchen mit Schwimmflügeln vor dem großen Pool in Acryl und Öl stammt von Ingrid Settelmeier. Foto: Manfred Zeiselmair



Zu sehen ist große künstlerische Vielfalt, sowohl beim Material als auch bei den inhaltlichen Schwerpunkten. Es finden sich sowohl geradlinige, allein auf die Form bezogene Arbeiten als auch existenzielle Motive. Vielfach werden ernste Themen wie Freiheit, Trauer, Tod, Krieg und Frieden künstlerisch umgesetzt.

Die Ausstellung im San-Depot in Aichach (Donauwörther Straße 36) ist bis 23. Oktober jeweils samstags, sonntags und feiertags von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Während der Öffnungszeiten können auch die Besucherinnen und Besucher ihren Favoriten küren. Der mit 300 Euro bewertete Publikumspreis wird während der Abschlussveranstaltung am Sonntag, 23. Oktober, um 17 Uhr vergeben.

Gescheiterte Flugversuche: Norbert Schessl und seine absurde Installation "Zum Fliegen genügen mir schwere Schuhe". Foto: Manfred Zeiselmair

Der Kunstpreis ging an ein Gemeinschaftsprojekt von Studierenden der Akademie der bildenden Künste in Nürnberg aus der Klasse von Professor Lena Ziese: Eine Installation aus Teppichen mit dem Titel „Wenn sich der Boden erweicht“. Den Kunstpreis lobt alljährlich der Kunstverein Aichach in Kooperation mit der Stadt Aichach und der Sparkasse Aichach-Schrobenhausen aus. Er ist mit 2500 Euro dotiert. (AZ)