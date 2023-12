Aichach

Vier Künstler zeigen in der Werkstatt-Galerie Schiele ihre vielen Facetten

Geschichten und Träume sind der Kern der Holzskulpturen von Petrus, zu sehen in der Galerie Schiele in Aichach. Im Vordergrund ist die "Golferin mit Ballgefühl" zu erkennen.

Plus In der Weihnachtsausstellung präsentieren Giti Hanisch, Petrus, Monika Maria Schultes und Jochen Rüth ihre Arbeiten in der Werkstatt-Galerie Schiele in Aichach. Sie decken die Bereiche Malerei, Holzskulpturen und Keramik ab.

Von Gerlinde Drexler

Facettenreich ist ein Begriff, den man auf die Weihnachtsausstellung in der Werkstatt-Galerie Schiele in Aichach gut und gerne anwenden kann. Denn Giti Hanisch (Bilder), Petrus (Holzplastiken), Monika Maria Schultes (Bilder) und Jochen Rüth (Keramik) zeigen in ihren ausgestellten Arbeiten mehr als nur eine Facette ihres künstlerischen Könnens. Während man bei manchen Arbeiten die Feinheiten am besten aus der Nähe entdeckt, entfalten andere ihre Wirkung erst mit Abstand so richtig.

Wie bei dem farbenprächtigen Blumenstrauß von Monika Schultes. „Flowers in July“, also Blumen im Juli, hat sie ihren Sommerstrauß genannt, dessen Farben durch die ganze Werkstatt-Galerie zu pulsieren scheinen. Erst mit ein paar Metern Abstand entdeckt man, dass die Künstlerin auch hinter dem Blumenstrauß noch etwas „versteckt“ hat. Ein See ist zu erkennen und Berge kann man erahnen. Eine Explosion an Farben ist auch ihr großformatiges Bild „Grapes“, wobei auch die Trauben selbst auf dem Bild zu explodieren scheinen. Schultes ist eine Künstlerin, die sowohl bei der Größe ihrer Bilder als auch bei den Farben gerne ins Volle geht. Sie kann aber auch ganz anders. Das zeigt die Augsburgerin zum Beispiel bei ihren kleinformatigen Diana-Bildern, die man eher als Zeichnungen mit farbigen Elementen bezeichnen kann.

