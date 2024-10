Vier neue Piloten haben Prüfung für Flugschein bestanden

Das Hochwasser und die verregneten Wochenenden in diesem Sommer stellten eine große Herausforderung für die Mitglieder des Luftsportvereins Aichach und vor allem auch für die Flugschüler dar. Trotz der widrigen Umstände haben kurz vor Ende der Flugsaison Marco Roger, Genderkingen, Benedikt Reichart, Aichach, Christoph Hermann, Kühbach, und Cyril Cieslak, Pöttmes, erfolgreich die letzte praktische Prüfung abgelegt. Cyril legte sogar am selben Tag noch seine Prüfung für den Motorsegler ab. Als Prüfer kam Helmut Lichtenberg vom Luftamt Südbayern nach Aichach. Die Prüfungsflüge wurden mit Flugzeugschlepp absolviert. Start, Ziellandung und Aufgaben wären des Fluges wurde den Vieren abverlangt. Der Prüfer war äußerst zufrieden mit den fliegerischen Leistungen und wünschte viel Freude mit der neu gewonnenen Freiheit, denn von nun an sind sie aus der Verantwortung der Fluglehrer entlassen. Interessierte zur Ausbildung zum Flugschein können sich an den Wochenenden am Flugplatz vor Ort oder auch über www.lsvaichach.de informieren.

Heidi Schreckhase Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Aichach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Luftsportverein Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis