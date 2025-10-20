Vierbeiner beeindrucken bei Prüfung mit Leistung

Die Ortsgruppe Aichach des Vereins für Deutsche Schäferhunde hat ihre traditionelle Herbstprüfung abgehalten. Insgesamt acht Duos traten in den Prüfungsstufen BH, IBGH 1, FPR 3, IFH1, IGP2 und IGP3 an. Als Leistungsrichter fungierte Norbert Schulz, Prüfungsleiterin war Josefine Rettenberger.

Den Beginn der Fährtenarbeit machte Josefa Steinbichler mit ihrem „Ken von der Hochstiftstraße“: Hierbei sucht der Hund unter Anleitung eine vom Fährtenleger verdeckt gelegte Spur ab, um darauf verteilte Gegenstände zu finden und anzuzeigen. In der Prüfungsstufe IGP2 zeigte der Rüde eine sehr intensive Nasenarbeit mit nur kleinen Abweichungen und erhielt dafür stolze 97 Punkte. Simon Rettenberger mit „Macan vom Spektefeld“ wurde für eine ausgezeichnete und fehlerfreie Arbeit in der FPR3 mit der vollen Punktzahl von 100 belohnt. Hündin „Yola vom Wolfsdreieck“, geführt von Richard Dobitsch, zeigte kleinere Ungenauigkeiten im Fährtenverlauf, erhielt aber noch sehr gute 95 Zähler für ihre Ausarbeitung. In der IFH1, der längsten Fährte des Tages, stellten Florian Lihl und „Nanuk vom Kranich`s Hof“ ihren Trainingsfleiß unter Beweis - Richter Schulz honorierte die Arbeit des noch jungen Teams mit 94 Punkten (Bewertung „Sehr gut“).

Auf dem Übungsgelände vor den Toren Aichachs startete Ursula Weiß mit „Amanda Del Camino Duro“ in der Begleithundeprüfung und Gaby Schlechte mit ihrer Collie-Hündin „Crazy Cricket von der Fallmühle“ in der Klasse IBGH1 als erste Paarung mit den Unterordnungen. Leinenführigkeit, Freifolge, Wesenssicherheit und verschiedene technische Übungen standen für die Teams dort auf dem Programm. Angelika Klövekorn mit „Caidi of Color Diamand“ und Katja Klövekorn mit „Bellmont ́s Moon Dancer Spencer“ starteten ebenfalls in der IBGH1. Alle vier Hunde zeigten, dass sie die Grundlagen sehr gut beherrschen: „Spencer`s“ Vorführung wurde gar mit „Vorzüglich“ bewertet, „Caidis“ mit 93 und „Crazy Crickets“ mit 90. „Amanda“ bewies ihre Verkehrssicherheit und Umweltverträglichkeit in verschiedenen Situationen und wurde dafür letztlich mit ihrem Ausbildungskennzeichen BH belohnt.

„Ken“ arbeitete in seiner zweiten Sparte, ebenfalls der Unterordnung, engagiert mit Steinbichler seine vielfältigen Aufgaben ab und wurde mit 88 Punkten bewertet. Die von Dobitsch geführte „Yola“ bekam sehr gute 93 Punkte für ihre ausgeglichene und solide Darbietung in der Unterordnung der Königsklasse IGP3. Beim abschließenden Schutzdienst verließ „Ken“ leider ohne Abrufen den Scheintäter. Daraufhin musste Leistungsrichter Schulz den Schutzdienst abbrechen, weshalb das Duo seine Prüfung letztlich nicht bestand. „Yola“ hingegen zeigte guten Gehorsam - das Revieren, Stellen und Verbellen sowie Einholen des Schutzdiensthelfers absolvierte sie schnell und druckvoll und wurde dafür mit 93 Punkten belohnt. Für die Hundesportler und Vierbeiner der Ortsgruppe Aichach war es die letzte Prüfung des Jahres. In den kommenden Monaten steht für die Gespanne wie gewohnt regelmäßiges Training auf dem Programm, ehe im Frühjahr 2026 die nächste Prüfung geplant ist.

