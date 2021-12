Vierjähriger Bub im Unterhemd geht in Aichach alleine Einkaufen

Einer Passantin fällt der Vierjährige auf dem Milchwerkgelände in Aichach auf. Sie benachrichtigt die Polizei. Warum die Mutter so erstaunt ist.

Ein vierjähriger Bub, der nur mit einem Unterhemd bekleidet, zum Einkaufen spaziert: Das fällt auf. So erging es einer Passantin am Dienstagnachmittag auf dem Milchwerk-Gelände in Aichach. Sie benachrichtigte aus Sorge um den Buben deshalb die Polizei.

Der Vierjährige läuft selbstbewusst zum Verbrauchermarkt

Wie die Aichacher Polizei mitteilte, war der Junge gegen 16.30 Uhr auf dem Parkplatz unterwegs. Er sei selbstbewusst in Richtung eines Verbrauchermarktes gelaufen. Die von der Zeugin benachrichtigten Beamten fanden den Vierjährigen. Ihnen gegenüber gab der kleine Mann an, zum Einkaufen gehen zu wollen - ohne dies allerdings seiner Mutter gesagt zu haben.

Die Polizisten bringen den Vierjährigen wieder nach Hause

Die Polizei brachte den Vierjährigen schließlich ohne Einkäufe zurück zur elterlichen Wohnung, die sich in der näheren Umgebung befindet. Die Mutter war sehr erstaunt über das Auftauchen der Polizei. Sie hatte das kurzzeitige Fehlen des Buben noch gar nicht bemerkt. Denn sie war in der Wohnung beschäftigt und wähnte den Sohnemann beim Spielen in seinem Kinderzimmer. (jca)