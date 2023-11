Volksmusik aus dem Oberland und Österreich

Beim Hoagarten in Aichach ist im Pfarrzentrum St. Michael ein bunt gemischtes Programm zu hören. Der Kartenvorverkauf läuft.

Volksmusik vom Feinsten verspricht der 36. Hoagarten in Aichach am Samstag, 18. November, im Pfarrzentrum Haus St. Michael. Verschiedene Volksmusikgruppen bieten ab 19.30 Uhr ein bunt gemischtes Programm. Freunde der gepflegten Volksmusik können sich auf traditionelle Musik aus dem Oberland und Österreich freuen.

Folgende Volksmusikgruppen treten im Pfarrzentrum auf: Aus Brixlegg, Aichachs Partnerstadt in Tirol, reisen die Wirtshausmusikanten an. Das Hornsteiner Duo aus Garmisch, Toni Hornsteiner (Zither, Gesang) und Christoph Kriner (Gitarre, Gesang), singt und spielt seit 17 Jahren zusammen. Die Tiroler Freistundmusig mit Carina Höck, Magdalena Pedarnig und Sabrina Schipflinger spielt in verschiedenen Besetzungen und mit unterschiedlichsten Instrumenten, von A(kkordeon) bis Z(ither). Ebenfalls aus Tirol, genauer gesagt aus der Wildschönau, kommt der Afelder Dreigesang mit Franziska Eberl, Sabrina Haas und Mathias Steiner. Sie waren in Aichach schon beim Altbayerischen Adventsingen zu hören. Für gute Laune und unterhaltsame Informationen rund um die Musik sorgt in bewährter Weise Moderator Lenz Berger aus Höglwörth.

Der Hoagarten im Pfarrzentrum Haus St. Michael (Schulstraße 8) in Aichach beginnt um 19.30 Uhr. Einlass ist ab 19 Uhr. Tickets gibt es in der Stadt-Info (neben Buchhandlung Rupprecht) oder online unter aichach.de/ticketshop, außerdem an der Abendkasse ab 18.30 Uhr. Kinder bis 14 haben generell freien Eintritt. Alle Menschen, die aus Sozialhilfe angewiesen sind, erhalten Tickets für einen Euro. (AZ)