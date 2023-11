Volkstheater führt Molières Komödie "Der eingebildet Kranke" auf

Ist der Kranke eingebildet oder bildet er sich die Krankheit ein? Regisseur Jörg Schur und das Volkstheater-Ensemble reizen die Charaktere. Auf der Bühne stehen auch Neulinge.

Skurril, ideenreich und schräg – kurz ein Feuerwerk der Heiterkeit ist das neue Stück des Aichacher Volkstheaters. Wichtigstes Requisit ist ein Krankenbett, denn das Volkstheater führt Molières witzige Komödie „Der eingebildet Kranke“ auf. Unter den zwölf Darstellerinnen und Darstellern sind auch einige neue Gesichter. Premiere ist am Samstag, 18. November, in der TSV-Turnhalle.

Vor allem die Charaktere des Stücks haben das Ensemble des Laientheaters und Regisseur Jörg Schur gereizt. „Das war auch der Ansatz bei meiner Inszenierung“, erklärt der Regisseur. Während er beim Bühnenbild komplett auf Naturalismus setzt, hat er die Charaktere der Darsteller stark überzeichnet. Zum Beispiel bei Argan, den der Vereinsvorsitzende Stefan Dauber spielt. Bei dem Hausherrn und Hypochonder sehe jeder sofort, dass „das Männerschnupfen hoch 100 ist“, sagt Schur.

Trotzdem werde Argan, der sich ständig fast ausschließlich mit seinen „eingebildeten“ Krankheiten beschäftigt, auch ernst genommen. Gesellschaftlich habe der Hausherr zwar einen hohen Status, interaktiv jedoch nicht, weil er nur mit sich selbst beschäftigt sei, erklärt der Regisseur. Der Schalk im Nacken sitzt der Hausangestellten Toinette (Cornelia Burghardt). Der Regisseur kann sich vorstellen: „Mit ihr werden sich viele gerne identifizieren.“

Neuling Paula Peter schlüpft in eine Männerrolle

Cornelia Burghardt ist eines der neuen Gesichter, die zum ersten Mal mitspielen. Ebenso Laura Bachmann, die Angélique, die Tochter Argans aus erster Ehe darstellt. Sie bediene schon allein aufgrund ihrer Anatomie eine andere Art der Komik, verrät der Regisseur. Ebenso wie Dr. Diafoirus (Wolfgang Manhart) und sein Sohn (Daniel Hermann), die laut Schur „teilweise so darüber sind, dass es schon wieder gut ist“. Allein von der Optik her optimal im Sinne der Komödie findet der Regisseur die Kombination Béline (Marina Hermann), die zweite Frau des Hausherrn, mit dem Notar, Herr Bonnefoy, den Christian Braunmüller spielt - ein weiterer Neuzugang auf der Bühne des Volkstheaters. Eine Stärke, „die ihn komplett in eine andere Dimension bringt“, hat Schur bei der Figur von Cléante, Angéliques Verehrer, eingebaut. Mehr will er dazu nicht verraten. Gespielt wird die Männerrolle von Paula Peter, die ebenfalls zum ersten Mal dabei ist.

Notarbesuch am Krankenbett: (von links) Notar (Christian Braunmüller), Béline (Marina Hermann), die zweite Frau von Hausherr und Hypochonder Argan (Stefan Dauber). Foto: Claudia Flassig

Eine alte Bekannte ist für Besucherinnen und Besucher des Volkstheaters dagegen Teresa Neumann, die als Argans Schwester Béraldine auf der Bühne steht. Im Original von Molière hat der Hausherr einen Bruder, der erst im dritten Akt auftaucht. Der Part erschien dem Regisseur allerdings „sehr fad geschrieben“. Schur hat in der deutschen Bühnenfassung von Ulrich Zettler etwa ein Drittel des Textes gestrichen. Das meiste davon bei der Figur des Bruders. Außerdem hat der Regisseur aus dem Bruder eine Schwester gemacht und freut sich: „Jetzt bekommt es eine ganz andere Schärfe: der eingebildet Kranke und seine bodenständige Schwester.“

Im Original heißt das Stück übrigens „Le Malade imaginaire“, was einen sprachlich in die Bredouille bringt: Handelt es sich nun um einen eingebildet, also vermeintlich Kranken, oder um einen eingebildeten, also hochnäsigen Menschen? Bei strenger Auslegung trifft eher Ersteres zu und daran orientiert sich auch das Volkstehater, doch liest man größtenteils die andere Version. Selbst die Verlage sind sich hier nicht einig.

Darum geht es in Molières Stück "Der eingebildet Kranke"

Worum geht es in dem Stück? Monsieur Argan, leidender Hypochonder, hat einen guten Plan, zumindest seiner Meinung nach: Seine Tochter Angélique soll einen Arzt heiraten. Damit wäre nicht nur seinen eingebildeten Leiden, sondern auch seiner Brieftasche geholfen. Aber auch Angélique hat einen Plan, nämlich so rasch wie möglich ihren Liebsten Cléante zu heiraten. Auch Béline, Argans zweite Frau, schmiedet ihre eigenen Pläne. Jedoch nicht mit ihrem Mann, sondern mit dem nicht ganz so ehrenwerten Notar. Die Einzige, die in diesem Chaos von Töchtern, Ärzten und Heiratskandidaten den Überblick behält und bei all den tollen Plänen in diesem Haus Schlimmeres verhindern kann, ist die pfiffige Hausangestellte Toinette. Kann ihr Plan Angéliques Glück retten und den alten Argan kurieren?

Die Premiere ist am Samstag, 18. November, in der TSV-Halle in der Donauwörther Straße in Aichach. Weitere Aufführungstermine sind Donnerstag, 23., Freitag, 24., Samstag, 25., und Sonntag, 26. November, sowie Freitag, 1., Samstag, 2., und Sonntag, 3. Dezember. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr, am Sonntag um 16 Uhr. Karten gibt es online über die Homepage www.aichacher-volkstheater.de oder jeweils 90 Minuten vor Vorstellungsbeginn an der Abendkasse.