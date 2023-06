Aichach

06:30 Uhr

Volkstheater-Spieler erwecken Bücher wunderbar zum Leben

Plus Schauspielerinnen und Schauspieler des Volkstheaters lesen in der Stadtbücherei zum Thema "Vergangenheit und Gegenwart". Sie verraten, welches Stück sie heuer spielen.

Von Alice Lauria

Bereits zum vierten Mal fand am Freitagabend in der Aichacher Stadtbücherei ein Vorleseabend mit den geübten Stimmen der Schauspieler des Aichacher Volkstheaters statt. Zum Thema „Vergangenheit und Gegenwart“ hatte die Leiterin der Bücherei, Susanne Lucas, sechs aktuelle Bücher vorbereitet, aus denen sich die Schauspieler jeweils eins aussuchen konnten.

Den Anfang machte Cornelia Burghardt mit „Die geliehene Schuld“ von Claire Winter. Ein Nachkriegsroman um zwei Frauen, einen auf mysteriöse Weise verstorbenen Jugendfreund und dessen Recherchen, welche den Leser und die Hauptdarstellerin bis in tiefste Geheimdienstkreise führen. Mit ruhiger Stimme entführte Burghardt das Publikum in der voll besetzten Bücherei in das Jahr 1949.

