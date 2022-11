Volkstrauertag in Aichach: Gedenken an Opfer von früher und von heute

Beim Volkstrauertag in Aichach wird der Opfer von Krieg, Terror und Gewalt gedacht. Dabei erinnert Bürgermeister Klaus Habermann auch an die Opfer der Gegenwart.

Wie in vielen Gemeinden im Wittelsbacher Land wurde am Volkstrauertag auch in Aichach der Opfer von Krieg, Terror und Gewalt gedacht. Bürgermeister Klaus Habermann erinnerte am Ehrenmal der Gefallenen, dass es nun schon 77 Jahre her sei, dass der Zweite Weltkrieg mit seinen Millionen Toten und zerstörten Städten zu Ende ging. Habermann fragte vor dem Hintergrund der aktuellen Kriege in der Welt: "Ist das alles vergessen?"

Zum Gedenken an die vielen Opfer der beiden Weltkriege schlug Mesner Martin Ruhland mit drei Schlägen die alte Josefsglocke am Kriegerdenkmal am Danhauser Platz an. Die beiden Geistlichen, Stadtpfarrer Herbert Gugler und seine evangelische Kollegin Gabriele Buchholz, beteten für die unzähligen Opfer.

Aichacher Bürgermeister: "Vergessen ist keine Option"

Der Bürgermeister rief in Erinnerung, dass Deutschland wegen zweier Weltkriege historische Verantwortung trage und „Vergessen“ keine Option sei. „Erst der gesamtgesellschaftliche Wandel, die kritische Aufarbeitung dieser Zeit, das Hinterfragen – wie es so weit kommen konnte – und das Ziehen der Lehren daraus, kann eine Wiederholung verhindern“, so Habermann.

Zum Ukraine-Krieg sagte er: „Und doch stehen wir heute wieder vor einer Zeitenwende, an der Schwelle eines möglichen dritten Weltkrieges? Mit dem wahnwitzigen, menschenverachtenden Angriff Russlands auf die Ukraine, mitten im Herzen Europas, sind alte Wunden aufgebrochen worden.“

Bei einer Kranzniederlegung wurde in Aichach auch der Gefallenen des Krieges von 1870/71, des sogenannten "Siebziger-Krieges" gedacht. Foto: Erich Echter

Klaus Habermann erinnert an Menschenrechtsverletzungen der heutigen Zeit

Habermann ging auch auf die Menschenrechtsverletzungen verschiedener Länder im Nahen Osten und in Südamerika ein. Aufhorchen lasse besonders Katar, wo in wenigen Tagen die Fußball-WM beginnt und wo beim Bau der Stadien Tausende Gastarbeiter zu Tode kamen.

Während der Trauerfeier hielten am Ehrenmal der Gefallenen zwei Soldaten der Bundeswehr die Ehrenwache. Bevor drei Böllerschüsse über den Danhauser Platz hinweg donnerten, legten Kriegerverein, VDK und Feuerwehr Kränze vor dem Ehrenmal nieder. Bläser der Stadtkapelle spielten das Lied vom „Guten Kameraden“. Auch am alten Ehrenmal, das an die Gefallenen des Siebziger-Kriegs erinnert, wurden Kränze niedergelegt.