Aichach

vor 17 Min.

Volle Turnhalle zum Deutsch-Abi im Aichacher Gymnasium

Am Montag haben bereits fünf Schülerinnen und Schüler in Französisch schriftliche Abiturprüfungen in Aichach abgelegt. Am Donnerstag wird es für alle ernst.

Für fünf Schülerinnen und Schüler des Aichacher Deutschherren-Gymnasiums haben die schriftlichen Abiturprüfungen bereits am Montag begonnen, und zwar im Fach Französisch. Für den Großteil der Abiturienten wird es am Donnerstag erstmals ernst, wenn die Deutsch-Prüfungsaufgaben ausgeteilt werden. Gedicht, Drama, Erzähltext, Informieren oder Argumentieren stehen zur Wahl und sind in über fünf Stunden zu bearbeiten Für die fünf Schülerinnen und Schüler des Aichacher Deutschherren-Gymnasiums, die ihre schriftlichen Abiturprüfungen im Fach Französisch abgelegt haben, lautete das Motto übersetzt: "Der Tanz beginnt" und "Viel Glück". Foto: Michael Lang Am 3. Mai folgen dann die Tests im dritten Abiturfach und zum Abschluss der schriftlichen Prüfungen sind am 7. Mai Mathe-Kenntnisse gefragt. Im Juni stehen die mündlichen Prüfungen auf dem Programm. Am Deutschherren-Gymnasium wurde am Mittwoch alles für den großen Deutsch-Prüfungstag vorbereitet. (AZ)

Themen folgen