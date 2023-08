Eine Schublade bei Cornelia Funke: Schülerinnen besuchen Autorin in Italien

Die vier Kreativwettbewerbs-Siegerinnen des Deutschherren-Gymnasiums Aichach waren zu der Schriftstellerin in Volterra eingeladen - und sollen wiederkommen.

Eine Videolesung von Cornelia Funke am Deutschherren Gymnasium in Aichach, ein Kreativwettbewerb und vier Siegerinnen mit beeindruckenden Werken - das alles hat nun zu einer Woche voll Inspiration, Austausch und vielen künstlerischen Werken in Volterra auf Funkes Anwesen geführt. Vier Schülerinnen des Aichacher Gymnasiums haben die Schriftstellerin in der Toskana besucht. Eine Woche lang hat sich Funke ausführlich den Aichacher Nachwuchskünstlerinnen gewidmet - und sie zu weiteren Besuchen eingeladen.

Von Aichach nach Volterra: Eine Woche lang bei Cornelia Funke

Während alle anderen Schüler in den letzten Unterrichtsstunden schwitzten, durften die vier Siegerinnen mit dem Zug in die Toskana zu Cornelia Funke fahren. Eine Woche lang besuchten sie die berühmte Autorin und Grafikerin in deren Anwesen in Volterra, durften Atelier und Bibliothek nutzen, aßen gemeinsam zu Mittag und zu Abend und lernten auch deren Tochter mit Familie kennen.

Lilly Mair, die heuer ihr Abitur gemacht hat, fuhr in die Toskana für ein Gesamtkunstwerk aus Objekt und Erzählung. Dort gefiel ihr am besten die gemeinsame kreative Zeit, etwa in Funkes auch als Tonstudio genutzter Bibliothek: "Miriam hat Geige gespielt und ich habe in der Zeit geschrieben. Ich fand es einfach schön, dort von klassischer Musik umgeben zu sein, die ich zu Hause nicht höre. Und das ist eine ganz andere Atmosphäre, wie eine andere Welt." Entstanden sind während ihres Aufenthalts mit Pastellkreide unter anderem Bilder eines Vogels und einer Landschaft mit Mut zur Abstraktion.

Miriam Lenz hatte die Jury mit ihrem selbst komponierten und auf der Violine eingespielten Stück überzeugt. Sie war in Funkes Anwesen vor allem von der Bibliothek angetan, wo neben einem Regal mit allen Büchern Funkes in allen erschienenen Sprachen vor allem fremde Bücher warteten. Eines fiel ihr besonders auf: Funke selbst liest nur noch Sachbücher, um nicht in ihrem eigenen Schreiben beeinflusst zu werden. Dafür habe die Autorin eine feste Lesezeit jeden Morgen, "wo wir sie auch nicht stören durften".

5 Bilder Eine Woche lang arbeiten und leben vier Schülerinnen bei Cornelia Funke Foto: Lilly Mair

Annika Feucht war zu Cornelia Funke eingeladen für ihre Geschichte. Ihr gefielen insbesondere die berühmten Notizbücher der Autorin: Bis auf zehn, die derzeit in einer Ausstellung zu sehen sind, hatten die Schülerinnen darauf freien Zugriff. Funke wollte beispielsweise einen Engel in ihren Büchern nach einem Basketballer gestalten und hat eine Skizze von ihm gemacht. In Erinnerung bleiben wird Annika aber auch, "dass man da sehr viel Zeit mit sich selbst hat und sehr viel Inspiration, man konnte auch immer zu Cornelia gehen". Geschrieben habe sie an mehreren Orten, beispielsweise am Pool und an einem Tisch mit Blick auf die hügelige Landschaft.

Elisabeth Dietlinger gewann den Wettbewerb mit ihren Zeichnungen und machte auf Cornelia Funke offenbar besonderen Eindruck. "Cornelia und ich haben beide viel Zeit im Atelier verbracht, wo wir fast nebeneinander gearbeitet haben. Es war cool, die Meinung eines Profis zu hören", sagt Dietlinger. Sie will Funke auf jeden Fall wieder besuchen: "Sie hat gesagt, dass ich ab Februar jederzeit zu ihr kommen kann, solange ich will" – wie auch die ganze Gruppe. Dabei hatten die Schülerinnen Cornelia Funke die meiste Zeit exklusiv für sich, denn in dieser Woche waren keine anderen Künstler da, obwohl einige immer wieder zu ihr kommen und für ihre Werke bei Funke eine eigene Schublade haben, erzählt Elisabeth: "Ich habe auch eine Schublade dort bekommen und auch ein Schildchen an Cornelias Wand mit allen Angehörigen ihres Künstlerdorfes." Vor allem aber hat sie sich dort "kreativ ausgelebt" und den Großteil ihrer Zeit im Atelier verbracht und neue Kunst-Medien ausprobiert - mit Tusche, Wasserfarben und Pastellkreiden.

Schülerinnen des Deutschherren-Gymnasiums auf den Spuren von Goethe in Italien

Für Anregung der Fantasie der drei Zehntklässlerinnen und der Abiturientin war also reichlich gesorgt, die jeweils zu zweit in eigenen Appartements auf dem Gelände untergebracht waren. Bei so viel Nähe entstand erst spät und nur ganz beiläufig überhaupt ein Erinnerungsfoto mit der großzügigen Gastgeberin während eines Ausflugs ins nahe gelegene Volterra. Ein touristischer Ausflug nach Florenz unterblieb wegen der großen Hitze, sodass die vier Künstlerinnen sich tatsächlich intensiv neuen Inspirationen und Werken widmen konnten, wie es schon Goethe auf seinen italienischen Reisen tat. (AZ)