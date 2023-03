Aichach

Vom Gut zum Schloss: Der Ursprung Blumenthals liegt im 13. Jahrhundert

Plus Sowohl der Deutsche Orden als auch die Familie Fugger haben Blumenthal in seiner Vergangenheit geprägt. Sogar ein Altenheim gab es hier mal.

Von Gabriele und Dr. Hubert Raab

Dort, wo heute Hochzeiten gefeiert, Tagungen abgehalten oder im Biergarten geschlemmt wird, haben früher der Deutsche Orden und ein Teil der Fugger-Familie residiert. Die Geschichte von Blumenthal im Südosten von Aichach geht bis in das 13. Jahrhundert zurück. 1210 übertrug der bayerische Herzog Ludwig der Kelheimer der Regensburger Kommende (Ordensniederlassung) das Patronatsrecht an die Pfarrkirche Aichach. Durch Schenkung Bertholds Marschalks zu Schiltberg kam es um 1250 zu einer eigenen Niederlassung des Deutschen Ordens in Aichach, in der auch erstmals ein Komtur, der an der Spitze einer Kommende stand, nachgewiesen ist. Bald erwarb der Orden das Gut Blumenthal.

