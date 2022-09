Aichach

vor 17 Min.

Vom Rumpelseppchen und dem Wolf und den sieben Depplein

Das SeppDeppSeptett gab ein märchenhaftes Konzert in der Aichacher Grundschule Nord. Die Musikerinnen und Musiker traten dabei als Märchenfiguren auf.

Plus Das SeppDeppSeptett gibt ein märchenhaftes Konzert in der Aichacher Grundschule Nord. Eingebunden in die Show wurden auch die jüngsten Besucherinnen und Besucher.

Von Erich Echter

Einfach märchenhaft war das Konzert, das das SeppDeppSeptett am Samstag in Aichach gab. Besonders die Kinder im Publikum kamen dabei nicht zu kurz. Dem Ensemble hat auch der Obergriesbacher Musiker Michael Rast schon einmal angehört. Der Name SeppDeppSeptett weckte bereits im Vorfeld Erwartungen auf ein besonderes Konzert. Sie wurden erfüllt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .