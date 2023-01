Aichach

12:00 Uhr

Vom Stereostrand bleibt die Erinnerung an magische Momente

Plus Das erste Stereostrand-Festival seit Corona im Sommer war auch das letzte. Was Andy und Sonja Hager vom Veranstalter-Team über das Festival und das Aus sagen.

Es ist der Augenblick, wenn alles bereit ist. Wenn die ersten Gäste aufs Gelände strömen, wenn sie sich vor der Bühne sammeln und der ersten Band zuhören. Wenn sich wieder die friedvolle, entspannte Stimmung ausbreitet, die so typisch ist für das Stereostrand-Festival. „Das sind so die Momente, in denen man Tränen in den Augen hat“, sagt Sonja Hager. „Weil man weiß, es hat sich gelohnt.“ Mit ihrem Mann Andy und mit Josh und Vroni Stadlmaier sowie weiteren Mitstreitern hat sie seit 2014 erst zwei Stereowald-, dann zwei Stereostrand-Festivals in Aichach veranstaltet. Vor etwa vier Wochen gab das Team bekannt, dass das diesjährige Stereostrand das letzte war. Damit endet nach acht Jahren ein Kapitel im popkulturellen Leben der Stadt. Zeit, zurückzublicken.

