Vom Wohnzimmer in die Welt: Die Erfolgsgeschichte der Julius Zorn GmbH

Plus Die Firma Julius Zorn macht mit seinen Strümpfen Aichach in der ganzen Welt bekannt. Warum das Strickwerk ein Hightechprodukt ist.

Von Katja Brauchle

Die Produktionsgebäude der Julius Zorn GmbH an der B300 im Ecknacher Gewerbepark im Süden des Stadtteils ist nicht zu übersehen, und Juzo ist in der Region natürlich ein Begriff. Immerhin ist das Unternehmen einer der größten Arbeitgeber in der Region, rund 800 Menschen arbeiten allein hier. Julius Zorn hat insgesamt 1200 Beschäftigte und inzwischen Tochterunternehmen in sechs Ländern, unter anderem in den USA. Der Jahresumsatz liegt längst bei über 100 Millionen Euro. Früher war Aichach vor allem für die JVA und ihre weiblichen Gefangenen auch nördlich der Mainlinie bekannt, der Juzo-Strumpf trägt den Namen der Stadt heute in die ganze Welt hinaus. Der Beginn der Firma, die Kompressionswaren fertigt, war jedoch bescheiden.

Als Hans Julius Zorn 1948 nach Aichach kam und das Unternehmen seines Großvaters Julius Zorn neu aufbaute, hatte er eine Vision. Selbst von einer schweren Wirbelsäulenverkrümmung (Skoliose) betroffen, wollte er anderen Menschen helfen, trotz einschränkender, unheilbarer Erkrankungen ein möglichst normales Leben führen zu können. Eingezwängt in ein unbequemes Metallkorsett war ihm klar, wie wichtig Komfort für Menschen ist, die irgendeine Form der Kompression tragen müssen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

