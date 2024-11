Von Bach bis Tango: Das ist bei den Aichacher Konzerten 2025 geboten

Das Jahr 2024 ist noch nicht vorbei, doch jetzt schon steht das Programm für die Aichacher Konzerte 2025. In der Reihe sind im kommenden Jahr ganz unterschiedliche Konzerte zu hören – von Bach bis Tango, von Raunacht bis Sommerabend. Der Kartenvorverkauf hat gerade begonnen. Wie die Stadt Aichach mitteilt, gibt es wieder Gutscheine, die sogenannten Ticket-Specials, in verschiedenen Versionen zu günstigeren Preisen.

Die meisten Konzerte finden in der laut Mitteilung akustisch gut geeigneten Aula der Grundschule Nord in der Mozartstraße statt. Es werden aber auch andere Orte bespielt. Bei schönem Wetter erklingt das Sommerkonzert im Spitalhof und die Burgkirche Oberwittelsbach wird im März zum Schauplatz eines großen Kirchenkonzerts. Die Konzerttermine im Einzelnen:

Icon Vergrößern Quetschendatschi-Musikanten erforschen im Januar mit Harfe, Gitarre, Percussion, Diatonischer Harmonika und Helikon die Mysterien der Rauhnächte. Foto: Stadt Aichach Icon Schließen Schließen Quetschendatschi-Musikanten erforschen im Januar mit Harfe, Gitarre, Percussion, Diatonischer Harmonika und Helikon die Mysterien der Rauhnächte. Foto: Stadt Aichach



Samstag, 18. Januar, 19:30 Uhr: Die Quetschendatschi-Musikanten erforschen mit Harfe, Gitarre, Percussion, Diatonischer Harmonika und Helikon die Mysterien der Rauhnächte. Sie machen die dunkle und faszinierende „Zeit zwischen den Jahren“ und deren tiefere Bedeutung erlebbar.

Sonntag, 30. März, 17 Uhr: Das Ensemble Naumann unter der Leitung des Freisinger Dommusikdirektors Matthias Egger führt die „Johannespassion“ von Johann Sebastian Bach auf – in der besonderen Akustik und Atmosphäre der Burgkirche Oberwittelsbach. Da die Kirche ein Raum ist, der allen Gäste ohne finanzielle Zugangshürde offenstehen muss, sind die Konzertkarten kostenfrei. Allerdings ist der Veranstalter auf die freiwillige Beteiligung der Gäste an den Kosten dringend angewiesen und bittet daher um eine frei zu wählende Spende. Die Plätze sind begrenzt, deshalb wird empfohlen, sich rechtzeitig kostenfreie Platzkarten online unter okticket oder in der Stadt-Info zu sichern. Das Konzert ist von den Ticket-Specials ausgenommen.

Icon Vergrößern Das Ensemble Naumann führt im März die „Johannespassion" auf. Foto: Michael Zink Icon Schließen Schließen Das Ensemble Naumann führt im März die „Johannespassion" auf. Foto: Michael Zink

Freitag, 11. April, 17 Uhr: „Elli, die Dampflok“ heißt das musikalische Schauspiel für Kinder, das das Ensemble Fagotti parlandi aufführt.

Icon Vergrößern Das Ensemble Fagotti Parlandi führt das musikalische Schauspiel für Kinder "Elli, die Dampflok" auf. Foto: Sophie Köster Icon Schließen Schließen Das Ensemble Fagotti Parlandi führt das musikalische Schauspiel für Kinder "Elli, die Dampflok" auf. Foto: Sophie Köster

Sonntag, 18. Mai, 19.30 Uhr: Oper, Tango, berühmte Melodien spielt das Duo TubAkkord. Es besteht aus dem Solotubisten der Augsburger Philharmoniker, Fabian Heichele, und dem Akkordeonisten Konstantin Ischenko, Mitglied von Gitanes Blondes.

Icon Vergrößern TubAkkord: Das sind Tubist Fabian Heichele und der Akkordeonist Konstantin Ischenk. Foto: Tobias Rägle Icon Schließen Schließen TubAkkord: Das sind Tubist Fabian Heichele und der Akkordeonist Konstantin Ischenk. Foto: Tobias Rägle

Samstag, 12. Juli, 19.30 Uhr: „Dahoam und Retour“ heißt es mit der Unterbiberger Hofmusik. Armenien, Ägypten, Brasilien, der Balkan, Griechenland, Indien, die USA und Türkei sind Teil des musikalischen Kosmos der Hofmusikanten. Bei gutem Wetter im Spitalhof, bei Regen in der Grundschule Nord.

Icon Vergrößern Das Duo Nova kommt im Oktober 2025 nach Aichach. Foto: Thomas Eberl Icon Schließen Schließen Das Duo Nova kommt im Oktober 2025 nach Aichach. Foto: Thomas Eberl

Samstag, 25. Oktober, 19.30 Uhr: Das weltmusikalische Duo Nova spielt auf Gitarre und Bandoneon Musik aus Süd- und Mittelamerika, spanische Musik des 19. Jahrhunderts – und Tango unter dem Titel „la vida breve“ (Spanisch für: Das Leben ist kurz). In Aichach bieten sie gemeinsam mit einem der besten Tango-Argentino-Tanzpaare eine Verschmelzung von Klang und Bewegung.

Samstag, 15. November, 19.:30 Uhr: Zum Aichacher Hoagarten kommen Musikantinnen und Musikanten aus der Region rund um Aichachs Partnerstadt Brixlegg in Tirol und aus Bayern. Sie sorgen im Pfarrzentrum Haus St. Michael für einen gemütlichen Abend voll traditioneller Volksmusik.

Samstag, 6. Dezember, 19 Uhr: Ein Benefizkonzert zugunsten von Humanitas Aichach

Ein weihnachtliches Benefizkonzert mit Chormusik, Liedern und Klavierwerken gestalten die Chorleiter und Pianisten Christoph Stiglmeir und Wolfgang Kraemer mit Chorleiterin und Sopranistin Sandra Tucker-Halbfell sowie jungen Talenten. Der Eintritt ist frei, Spenden an den Verein Humanitas Aichach werden erbeten. Das Konzert ist von den Ticket-Specials ausgenommen.

Karten zu allen Konzerten 2025 gibt es bereits im Internet unter www.aichach.de/ticketshop oder unter www.okticket.de sowie in der Aichacher Stadt-Info am Stadtplatz 40. Kinder bis 14 haben generell freien Eintritt. Alle Menschen, die auf Sozialhilfe angewiesen sind, erhalten Tickets für einen Euro. Infotelefon und Reservierung: 08251 / 902-0 oder stadtinfo@aichach.de.

Gutscheine (Ticket-Specials) rechtzeitig vor dem Weihnachtsfest gibt es nur in der Stadt-Info am Stadtplatz 40,. Zur Auswahl stehen vier Varianten: „Trio“ umfasst je eine Karte für drei frei wählbare Konzerte, „Partner-Trio“ je zwei Karten für drei Termine. „Quartett“ berechtigt zur Wahl von zwei Konzertterminen für jeweils zwei Personen, „Schnupper“ entspricht einem Konzertticket freier Wahl. (AZ)