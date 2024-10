Von der Aussaat bis zur Ernte war das Motto von Erntedank

Unter das Thema „Von der Aussaat bis zur Ernte“ stellten Mesner Martin Ruhland und sein Helferteam, den diesjährigen Erntedankaltar in der Stadtpfarrkirche in Aichach. Besonderer Blickfang war ein 100 Kilogramm schwerer Traktorreifen. „Damit wollen wir die technische Entwicklung bei der Ernte demonstrieren“, so Ruhland. Der Erntedankaltar wird noch bis Mittwoch in der Stadtpfarrkirche zu sehen sein.

Icon Vergrößern Der Erntedankaltar in der Stadtpfarrkirche. Foto: Herbert Gugler Icon Schließen Schließen Der Erntedankaltar in der Stadtpfarrkirche. Foto: Herbert Gugler