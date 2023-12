Von Die Nowack bis zu Munick Brass - Aichachs Konzertkalender steht

Die Stadt hat den Konzertkalender zusammengestellt. Darauf sind viele bekannte Namen und finden. Es gibt ab sofort Karten - und Ticket-Specials.

Cash-N-Go, Peter Maklar mit Paargold, Die Nowak mit Band, Musicalsängerin Janina Maria Schmaus oder der Gewinner des deutschen Jazzpreises Peter Meyer - das ist nur eine Auswahl des Aichacher Konzertkalenders für 2024. Rechtzeitig vor Weihnachten läuft jetzt der Kartenvorverkauf an.

Wie die Stadt als Veranstalter mitteilt, bietet sie frei zusammenstellbare Mini-Abos in verschiedenen Größen an. Die Konzertkarten können sich die Beschenkten in Ruhe auswählen. Zur Auswahl stehen vier unterschiedliche Ticket-Specials:

Das Trio enthält je eine Karte für drei unterschiedliche, frei zu wählende Konzerte. Es kostet 48 statt regulär 54 Euro. Das „Partner-Trio“ beinhaltet ebenfalls drei frei wählbare Termine und dafür jeweils zwei Tickets (92 statt 108 Euro). Das „Quartett“ berechtigt zur Wahl von zwei Konzertterminen für jeweils zwei Personen (64 statt 72 Euro). Schließlich lässt sich mit dem „Schnupper“-Angebot ein Konzertticket freier Wahl verschenken. Der Preis entspricht einer regulären Konzertkarte zu 18 Euro.

Zu beachten ist laut Mitteilung der Stadt, dass die Karten nicht alle auf einmal eingelöst werden müssen. Allerdings gilt für alle Angebote: Wer sich erst kurz vor einem Termin entscheidet, muss damit rechnen, dass es eventuell nur noch Restkarten gibt.

Sozialhilfe-Empfänger zahlen nur einen Euro Eintritt

Die Stadt hofft, dass der Konzertkalender für alle Altersgruppen und Geschmäcker ein Angebot beinhaltet: vom gepflegten Blechbläserquintett (Familienprogramm der Munich Brass Connection am 22. März) über preisgekrönten Jazz (Duo Christl Meyer am 17. Februar) bis zu erstklassigem A-Cappella-Gesang (Cash-N-Go am 20. Januar); von traditioneller Volksmusik (Hoagarten am 16. November) bis zu innovativer "Volxmusi" (Saitentanz am 13. Juli) und Film- und Musicalhits (Diva Highlights am 25. Oktober).

Der Aichacher Konzertkalender 1 / 9 Zurück Vorwärts Cash-N-Go: Die A-Capella-Gruppe tritt am 20. Januar um 19.30 Uhr in der Grundschule Aichach-Nord auf. Die Sängerinnen und Sänger sind mal ernsthaft, mal (selbst)ironisch.

Duo Christl Meyer: Tobias Christl und der Gitarrist Peter Meyer bieten am 17. Februar modernen Jazz in der Grundschule Aichach-Nord. Motto des Abends: "Aichach goes Berlin".

Munich Brass Connection: "Verrücktes Glück" lautet der Titel des Familienkonzertes der fünf Blechbläser am 22. März um 17 Uhr in der Grundschule Aichach-Nord. Dabei geht Hirte Matthias mit Begleitern auf Reisen.

Paargold: Gitarre, Gesang und Gefühl sind angesagt beim Konzert der beiden Sängerinnen Christine Biolek und Laura Klotzsch mit Gitarrist Peter Maklar. Sie treten am 20. April um 19.30 Uhr in der Grundschule Aichach-Nord auf.

Die Nowack: Eine Mischung aus Indie, Punk und Liedermacherei bietet die Künstlerin mit dem Namen Die Nowack bei der "Kunstnacht" am 17. Mai auf dem Stadtplatz. Der Eintritt ist frei.

Die Fexer: Blasmusik, gemixt mit modernen Arrangements und jugendlichem Charme, zeichnen Die Fexer aus, die am 21. Juni um 18 Uhr im Sisi-Schloss in Unterwittelsbach auftreten.

Saitentanz: Marsch neben Funk-Rock, Latin Music neben Volksmusik - beim Konzert "Saitentanz - Schnaps und Ingwertee" am 13. Juli um 19.30 Uhr im Spitalhof geht alles zusammen.

Greatest Diva Highlights: Unter diesem Titel präsentieren Janina Maria Schmaus, Melina Schmoll und Mom Bee "die besten Diva-Songs aller Zeiten" am 25. Oktober um 19.30 Uhr in der Grundschule Aichach-Nord.

Aichacher Hoagarten: Niveauvolle traditionelle Volksmusik aus dem bayrischen Oberland und der Aichacher Partnerstadt Brixlegg prägen diese Veranstaltung, die am 16. November im Pfarrzentrum stattfindet. (AZ)

Die Kartenpreise für 2024 (mit Ausnahme des Januarkonzerts) müssen laut Mitteilung leicht erhöht werden und liegen nun bei 18 Euro regulär und 13 Euro ermäßigt. Der Grund liegt in der neuen Umsatzsteuerregelung, nach der auch die Konzerte der Stadt Aichach steuerpflichtig sind.



Nach wie vor haben Kinder bis einschließlich 14 freien Eintritt. Alle Menschen, die tafelberechtigt sind oder auf Sozialhilfe angewiesen sind, zahlen einen Euro pro Ticket.

Karten gibt es ab sofort online unter www.aichach.de/ticketshop oder unter www.okticket.de

Die neuen Ticket-Specials gibt es ausschließlich in der Stadt-Info beim Oberen Tor zu kaufen. Öffnungszeiten: Montag 9 bis 12:30, Dienstag 9 bis 12.30 und 13.30 bis 16, Mittwoch 9 bis 12.30, Donnerstag 9 bis 18 und Freitag 9 bis 12.30 Uhr. (AZ)