Von Vandalen in Aichach gestohlene Pfaufigur ist zurück beim Besitzer

Bei einer Diebestour durch Aichach nahmen zwei Betrunkene am Samstagabend allerhand Gegenstände mit. Nun ist auch eine Pfauenfigur zurück bei ihren Besitzern.

Der "Pfau" ist wieder zu Hause. Zwei Betrunkene hatten am Samstagabend bei ihrer Tour durch die Aichacher Altstadt Gegenstände aus Vorgärten gestohlen, randaliert und schließlich in die Tiefgarage gepinkelt. Zu den gestohlenen Gegenständen gehörte unter anderem die Kunstfigur eines Pfaus, den die Diebe an der Bauerntanzgasse mitgehen ließen.

Die Aichacher Polizei rief den Besitzer oder die Besitzerin über die Medien dazu auf, sich zu melden. Inzwischen konnten die Eigentümer ermittelt werden: Die Pfauenfigur gehört einem Restaurant an der Bauerntanzgasse. Sie wurde den Eigentümern nach Polizeiangaben wieder ausgehändigt.

Zwei Betrunkene haben am Samstagabend am Aichacher Feuerhaus zwei "Einser" abgerissen. Mitarbeiter des Bauhofs schrauben sie demnächst wieder an. Foto: Erich Echter

Geklaute "Einser" vom Feuerhaus in Aichach sind zurück bei der Stadt

Ebenso die beiden "Einser" aus Holz, die die Diebe vom Feuerhaus an der Martinstraße abgerissen und mitgenommen hatten. Auch bei den beiden jeweils einen halben Meter hohen "Einsern" war die Herkunft zunächst unklar gewesen. Städtische Mitarbeiter erkannten sie nach einem Aufruf der Polizei in den örtlichen Medien sofort wieder. Die "Einser" stammen von einem Schriftzug am Feuerhaus. Dort hatte im vergangenen Jahr eine Ausstellung stattgefunden, die bis in den November dauerte. Die "Einser" weisen auf den Monat November hin. (nsi)