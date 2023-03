Aichach

Vor Kinderaugen: Junger Mann zeigt sich mehrmals nackt am Fenster

Wegen exhibitionistischen Handlungen stand ein 22-Jähriger in Aichach vor Gericht.

Der 22-Jährige ist wegen exhibitionistischer Handlungen in mehreren Fällen angeklagt. Vor dem Aichacher Gericht nennt er den Tratsch der Nachbarn als Grund.

Am offenen Fenster stehend manipulierte ein 22-Jähriger aus dem Raum Aichach an seinem Glied. Das beobachteten einige Nachbarn im Januar vergangenen Jahres mehrmals. Als extrem belastend empfand eine 49-jährige Nachbarin, dass auch ihre Kinder ihn sahen. Wegen exhibitionistischer Handlungen in mehreren Fällen stand der 22-Jährige jetzt vor dem Aichacher Amtsgericht. Er gab alles zu und nannte als Grund den Tratsch der Nachbarn über ihn.

