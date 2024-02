Vorbereitungen fürs Ramadama in Aichach laufen

Der Natur- und Umweltschutzbeirat organisiert wieder die große Müllsammelaktion im Aichacher Stadtgebiet. Den Naturoasen-Wettbewerb soll es 2025 wieder geben.

Anfang März gibt es wieder ein großes Ramadama in Aichach. In der jüngsten Sitzung des Natur- und Umweltschutzbeirats der Stadt Aichach ging es um den Stand der Vorbereitungen, wie Beiratsvorsitzender Michael Zott berichtet. Zwei Beirätinnen waren erstmals dabei: Anja Ertl für die Umweltpaten und Doris Stegmair für das Forum Z.

Die große Landschaftssäuberungsaktion Ramadama findet am Freitag und Samstag, 1. und 2. März, statt. 2023 haben rund 1400 Personen mitgemacht. Am Freitag sind vor allem Schulen und Kitas unterwegs, am Samstag Vereine und Privatleute.

Aichacher San-Depot ist Anlaufstelle beim Ramadama

In der Stadtverwaltung laufen die Fäden bei Martina Oberhauser, Tina Schaffhauser und Sabine Bohn zusammen. Bei Martina Oberhauser können auch die Vereine und Privatpersonen Müllsäcke abholen. Kurzentschlossene können wieder am Aktionstag ab 8.30 Uhr am San-Depot Müllsäcke holen und bekommen dort einen Gebietsvorschlag. Am Freitag sammelt der Bauhof die Müllsäcke ein, am Samstag die Freiwillige Feuerwehr. Die Plätze werden noch festgelegt. Am Samstag werden die Sammler wieder im San-Depot verköstigt.

Naturoasen-Wettbewerb: Ein weiteres Thema der Sitzung war der Naturoasen-Wettbewerb. Er soll 2025 wieder stattfinden. Auf der Leistungs- und Verkaufsschau Wila 2025 soll es dazu einen Infostand geben.

"Markt der Möglichkeiten": Mit einem Stand soll sich der Natur- und Umweltbeirat an einer Aktion des Forum Z beteiligen. Es plant am Sonntag, 2. Juni, einen sogenannten "Markt der Möglichkeiten" im Stadtgarten am Grünzug Paar. Wasser, Fluss und Fische sollen dabei im Fokus stehen. Unter anderem um dieses Thema soll es in der nächsten Sitzung des Beirats gehen. Sie findet am Mittwoch, 10. April, im Sitzungssaal des Verwaltungsgebäudes I statt. (AZ)