Vorfall mit Softair-Waffe an B300: Hat er Folgen für die Verdächtigen?

Der Großeinsatz wegen einer "Person mit Waffe" hinter der Leitplanke sorgt in Aichach für Aufsehen. Er entpuppt sich als harmlos. Ermittelt die Polizei?

Eine Person mit einer vermeintlichen Waffe an der B300 zwischen Aichach und Untergriesbach hat am Samstagabend einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. In der Stadt kursierte rasch das Gerücht von einem Amoklauf. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte allerdings bald aufatmen. Die Lage erwies sich als harmlos. Wie geht die Polizei nun mit dem Vorfall um?

Zahlreiche Polizeistreifen, ein Hubschrauber, der lange über der Stadt kreist - die Situation fühlte sich für manche Menschen durchaus unangenehm an. Mehrere Autofahrer hatten der Polizei gemeldet, es stehe auf Höhe des Stadions eine Person mit einer Waffe hinter der Leitplanke. Die Einsatzkräfte fanden vor Ort schließlich das leere Magazin einer Softair-Waffe. Damit war klar, dass keine echte Bedrohungslage besteht.

Es gibt keine Hinweise auf eine tatsächliche Bedrohung

Die Polizei traf schließlich auf zwei Tatverdächtige, einen 23 und einen 24 Jahren alten Mann, die sie mit zur Wache nahm. Eine Waffe konnte sie bislang nicht sicherstellen. Das teilt der Leiter der Polizeiinspektion Aichach, Michael Jakob, auf Anfrage mit. "Wir wissen nicht, wie sie ausgesehen haben soll", so Jakob. Nachdem es keine Erkenntnisse gibt, dass Menschen tatsächlich bedroht worden seien, besteht ihm zufolge aktuell kein Anlass für weitere Ermittlungen. Auch fehlen Hinweise auf eine dritte Person, die angeblich beteiligt gewesen sein soll.

Jakob resümiert den Vorfall so: "Es bleibt in den Folgen ermittlungstechnisch weniger hängen, als es in der ersten Wahrnehmung aufgeschlagen ist." Ermittelt wird derzeit gegen einen der beiden Beteiligten lediglich wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, weil die Polizei einen entsprechenden Fund bei ihm gemacht hat.