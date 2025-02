Vorsitzende der Jemenhilfe Aichach ist 90 Jahre alt

Bei bester Gesundheit feierte die Aichacherin Aenne Rappel ihren 90. Geburtstag im Kreise ihrer Angehörigen und Freunde. Rappel ist die Vorsitzende des von ihr vor 25 Jahren gegründeten Fördervereins Aktion Jemenhilfe und der Jemen Kinderhilfe und will sich auch weiterhin aktiv für das vom Bürgerkrieg gebeutelte Land und deren Bewohner einsetzen. Unter ihrer Leitung wurde dort ein Krankenhaus in den Bergen von Al Mihlaf sowie ein Kinderhaus für Kriegswaisen in Taiz gebaut.

