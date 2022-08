Aichach

vor 17 Min.

Vorsitzende vergreift sich am Geld des Elternbeirats

Wegen Untreue stand eine ehemalige Elternbeiratsvorsitzende in Aichach vor Gericht.

Plus 46-Jährige löst Konto auf und behält die 13.650 Euro. Davon kauft sie Ausstattung für ihr behindertes Kind. Ein Angebot der Angeklagten kommt beim Gericht gut an.

Von Gerlinde Drexler

Das Geld fehlte einer 46-Jährigen im April 2019 an allen Ecken und Enden. Die frühere Elternbeiratsvorsitzende einer Schule im Landkreis Aichach-Friedberg wusste sich nicht mehr anders zu helfen und bediente sich am Konto des Elternbeirats. Sie löste das Konto auf und überwies die rund 13.650 Euro auf das Konto ihres Sohnes. Wegen Untreue musste sie sich am Dienstag vor dem Aichacher Amtsgericht verantworten. Vor allem eine Sache werteten Richterin und Staatsanwaltschaft zugunsten der Angeklagten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen