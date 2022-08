Voting: Das ist der schönste Kreisverkehr in Aichach

Unsere Nutzerinnen und Nutzer haben darüber abgestimmt, welcher der schönste Kreisverkehr in der Kreisstadt ist. Das Ergebnis fällt eindeutig aus.

Mit dem neuen Kreisverkehr an der ehemaligen Obi-Kreuzung sind es nun insgesamt zwölf an der Zahl in Aichach und den angrenzenden Stadtteilen. Während an dem neuen Kreisel in Ecknach aber noch die Bepflanzung fehlt, sind die anderen teils aufwendig gestaltet. Jeder Kreisverkehr sieht anders aus. Den jüngsten Kreisel haben wir zum Anlass genommen, um eine – zugegeben, nicht ganz ernst gemeinte – Abstimmung zu starten. Wir wollten von Ihnen wissen: Welcher Kreisverkehr ist der schönste in Aichach? Das Ergebnis fällt eindeutig aus.

Sieger ist der Kreisverkehr in der Bahnhofstraße in Aichach

Mit fast 50 Prozent oder insgesamt 51 der insgesamt 106 abgegebenen Stimmen hat der Kreisverkehr in der Bahnhofstraße in der Nähe des Freibads das Voting gewonnen. Der Abstand zum zweitplatzierten Kreisel ist groß: 19 Stimmen erhielt der Kreisverkehr an der Freisinger Straße am Aichacher Feuerwehrhaus. Den letzten Platz mit jeweils nur einer Stimme teilen sich der Kreisverkehr an der Tränkmühle bei der B300-Abfahrt, östlich der Bahnunterführung bei der Baywa und am südlichen Ortseingang des Stadtteils Unterwittelsbach. Der neue Kreisverkehr beim Obi kommt immerhin auf sechs Stimmen – auch ohne Bepflanzung.

