Aichach

vor 17 Min.

Wärme aus dem Kanal für die Kitas am Holzgarten

Aus dem Abwasser soll die Wärme für die Kitas an der Holzgartenstraße kommen. Dazu wird ein solcher Plattenwärmetauscher in den Kanal eingebaut.

Plus Bei dem neuen Kinderhaus am Holzgarten soll eine innovative Heiztechnik zum Einsatz kommen, wie sie auch am Élysée-Palast in Betrieb ist: Wärme wird aus Abwasser gewonnen.

Von Claudia Bammer Artikel anhören Shape

Die Stadt Aichach hat bald etwas mit der französischen Hauptstadt Paris gemeinsam: Bei der neuen Kindertageseinrichtung (Kita), die am Holzgarten gebaut wird, soll die gleiche innovative Heiztechnik zum Einsatz kommen wie beim Élysée-Palast. Geheizt wird dort mit Wärme aus dem Kanal. Wie diese Abwasserwärmerückgewinnung funktioniert, erläuterte Peter Braun vom Ingenieurbüro Ulherr aus Neusäß im Stadtrat, der auch schon im Bauausschuss zu Gast war.

Bisher war geplant, die Kita im Holzgarten mit Luft-Wärmepumpen zu heizen. Um die Heizkosten so gering wie möglich zu halten, habe das Bauamt aber noch zusätzliche Optionen geprüft, berichtete Bauamtsleiterin Carola Küspert. Ein Anschluss an das Nahwärmenetz des Biomasseheizkraftwerks ist demnach aus Kapazitätsgründen laut dem Biomassewärmeverbund (BWA) nicht möglich. Für Grundwasserwärmepumpen müsste die Stadt laut Auskunft des Wasserwerks zu tief bohren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen