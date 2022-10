Aichach

vor 17 Min.

Wärmeversorgung und Verkehr bewegen die Bürger in Aichach

Zu viel Verkehr ist in der Theodor-Heuss-Straße in Aichach unterwegs, klagte ein Anwohner in der Aichacher Bürgerversammlung.

Plus In der Bürgerversammlung in der Aichacher TSV-Turnhalle gibt es nur wenige Wortmeldungen. Die Liveübertragung im Internet wird fast 300-mal aufgerufen.

Von Claudia Bammer Artikel anhören Shape

Die Stadt Aichach steht gut da. Das ging aus dem knapp einstündigen Bericht von Bürgermeister Klaus Habermann in der Bürgerversammlung am Mittwochabend hervor. Aus dem Publikum gab es anschließend nur drei Wortmeldungen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen