Wahl der Feuerwehrkommandanten ist krachend gescheitert

Plus Der Kandidat für das Amt des Kommandanten bei der Aichacher Feuerwehr verpasst die nötige Mehrheit knapp. Nun wird ein weiterer Versuch vorbereitet.

Es sollte ein Neubeginn sein: Die Freiwillige Feuerwehr Aichach sollte bei ihrer Dienstversammlung am Dienstagabend im Feuerwehrhaus ihre neuen Kommandanten wählen. Die Vorbereitungen dazu waren erfolgreich, doch die Versammlung entschied anders. Die Wahl ist krachend gescheitert. Der einzige Kandidat, Patrick Bardenhagen, verfehlte die erforderliche Mehrheit um zwei Stimmen. Damit bleibt Werner Mayer, der seit Herbst als Notkommandant fungiert, vorerst weiter im Amt. Eine neue Wahl wird vorbereitet.