Wahlhelfer und -helferinnen bekommen mehr Erfrischungsgeld

Wer bei Wahlen in der Stadt Aichach mithilft, bekommt künftig eine höhere Entschädigung. Das betrifft auch schon die anstehende Landtags- und Bezirkswahl.

Mehr Entschädigung sollen in Aichach künftig Wahlhelfer und -wahlhelferinnen bekommen. Da war sich der Verwaltungs-, Finanz- und Werkausschuss des Aichacher Stadtrats am Montagabend einig. Die letzte Erhöhung der Entschädigung war 2014, also vor fast zehn Jahren, berichtete Ordnungsamtsleiter Stefan Beer. Damit das Wahlehrenamt attraktiv bleibt, schlug er deshalb eine Erhöhung vor.

Etwa 300 Wahlhelferinnen und -helfer werden am 8. Oktober bei der Landtags- und Bezirkswahl in Aichach im Einsatz sein, etwa 120 davon aus dem öffentlichen Dienst, die dafür Freizeitausgleich bekommen. Für die anderen 180 Wahlhelfer soll die Entschädigung von 50 auf 70 Euro erhöht worden. Das gilt auch für Bundestags- und Europawahlen sowie sonstige Abstimmungen wie Volks- und Bürgerentscheide. Bei den umfangreicheren Kommunalwahlen steigt die Entschädigung von 70 auf 90 Euro für den Wahlsonntag. Unverändert 50 Euro gibt es für den Montag nach der Wahl, an dem die Arbeit meist gegen Mittag erledigt ist. Wer im öffentlichen Dienst arbeitet und Freizeitausgleich bekommt, erhält bei allen Wahlen und Stichwahlen 40 Euro für den Wahlsonntag (bisher 30 Euro).

Aichach: Drei Briefwahlbezirke kommen dazu

Mit dem Erfrischungsgeld sind in Aichach sämtliche Unkosten abgedeckt, also zum Beispiel auch die Fahrt mit dem Auto zum Wahllokal. Eine Verpflegung gibt es nicht. Alle Wahlhelfer sind außerdem unfallversichert, für Autounfälle ist eine Vollkaskoversicherung mit Selbstbeteiligung abgeschlossen. Vom Freistaat gibt es wiederum einen festen Betrag je stimmberechtigter Person. Im Vergleich zur letzten Landtagswahl 2018 rechnet Beer mit Mehrkosten von 4800 Euro. Allerdings sind es heuer etwa 36 Wahlhelfer mehr, weil drei Briefwahlbezirke dazukommen.

Der Ausschuss hatte keine Einwände. Die Beschlussempfehlung an den Stadtrat war einstimmig. (bac)