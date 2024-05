Wahlplakat der AfD wird in Aichach beschädigt

Ein Wahlplakat der Alternative für Deutschland zur Europawahl wird am Freitagabend in der Schrobenhausener Straße in Aichach zerrissen und angeschmort.

Eine Sachbeschädigung an einem Wahlplakat ereignet sich am Freitagabend in Aichach. Wie die Polizei berichtet, handelte es sich um ein Wahlplakat der AfD zur Europawahl.

Vorfall am Freitagabend in Aichach

Das Plakat wurde gegen 22.30 Uhr in der Schrobenhausener Straße an der Bushaltestelle vor dem Rewe-Markt beschädigt. Das Plakat war zerrissen und an mehreren Stellen angeschmort, so die Polizei. (bac)